Fornaro: "Licenziamenti, giusto prorogare il blocco"

ROMA - "Il blocco dei licenziamenti è uno strumento che ha funzionato ed è quindi giusto prorogarlo fin quando sarà necessario": parole del capogruppo di LeU alla Camera, l'alessandrino Federico Fornaro.

Secondo l'esponente di Liberi e Uguali, "da febbraio 2020 a febbraio 2021 in Italia per l'Istat c'è stata una diminuzione di 945mila occupati, che ha riguardato uomini, donne, lavoratori dipendenti, autonomi e tutte le classi d'età. Un dato drammatico che rischia di aumentare dal prossimo 30 giugno quando scadra' il blocco dei licenziamenti. Il presidente Draghi e il Ministro del Lavoro Orlando accolgano l'appello lanciato dalle organizzazioni sindacali per prorogare a tutti i lavoratori e le lavoratrici il blocco dei licenziamenti. La crisi economica legata alle restrizioni dovute alla recrudescenza della pandemia corre e va assolutamente evitato il disastro sociale con la ripresa della possibilità di licenziare. In questa fase non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno e soprattutto pensare che il conto della crisi alla fine sia pagato dai più fragili e indifesi economicamente parlando".