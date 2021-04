Flash mob: Lucchini pronto al confronto

ACQUI TERME - Domani sera, venerdì 8, alle 18.30 davanti a Palazzo Levi si terrà un flash mob di protesta dei commercianti acquesi.

«Comprendiamo la grave preoccupazione e la difficoltà degli operatori economici e le ragioni di questa campagna di sensibilizzazione – spiega il sindaco Lorenzo Lucchini – Sarò anch'io in piazza a sostenere i nostri commercianti, appoggiando tutte le iniziative e le azioni civili nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali. Abbiamo vissuto nuovamente una fase critica dell'emergenza sanitaria, che sta lentamente rientrando anche grazie al proseguimento della campagna vaccinale. Nonostante il miglioramento della situazione, la Regione Piemonte resta zona rossa. Dobbiamo, quindi, continuare a tenere alta l’attenzione rispettando le regole affinché gli sforzi di questi mesi non svaniscano in una manciata di secondi».

Ognuno si prenda le proprie responsabilità. «Gli enti regionali e nazionali devono lavorare per dare un sostegno adeguato e un ristoro immediato alle difficoltà economiche a cui vanno incontro i nostri operatori - intima il primo acquese - In questo senso, come Amministrazione, faremo quanto nelle nostre possibilità per costruire un dialogo efficace e per rappresentare i bisogni di questa categoria. Il dialogo con il Comune è sempre aperto e sono disponibile ad affrontare tutti i temi di questa fase così delicata, così come è avvenuto attivamente nell’ultimo anno, nel quale ci siamo impegnati, insieme a tutto il Consiglio Comunale, a dare un aiuto concreto al tessuto economico».