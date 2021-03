Acqui, che colpo: ufficiale il ritorno di Matteo Guazzo

ACQUI TERME - L'Acqui rilancia le proprie ambizioni. In vista della ripresa del torneo di Eccellenza, in calendario domenica 11 aprile, la formazione allenata da Arturo Merlo piazza un colpo sensazionale: è ufficiale, infatti, l'acquisto di Matteo Guazzo, attaccante con una lunga carriera tra i professionisti, che torna a vestire la maglia bianca dopo quasi 20 anni.

Originario di Melazzo, classe 1982, Guazzo era stato lanciato proprio dall'Acqui nel campionato di Eccellenza 2002-2003, per poi cominciare un percorso personale ricco di soddisfazioni. Varese, Como, Taranto, Salernitana, Entella, Alessandria e Parma le tappe principali di una carriera sicuramente di grande spessore, con tante promozioni e più di 100 reti segnate in serie C.

Insieme a Guazzo arriva ad Acqui anche il difensore Verdese, un classe 1999 che nonostante la giovane età vanta già esperienze importanti e un curriculum di livello. I bianchi, insomma, hanno tanta voglia di ricominciare e ora attendono il responso del campo.