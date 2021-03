"In Tempo" di Valerio Marcozzi in finale al Varese Film Festival

ACQUI TERME - Ottime notizie per il regista Valerio Marcozzi. Il suo corto "In Tempo" è stato ammesso alla finale del Varese International Film Festival. L’opera girata ad Acqui, con Miriam Lopo, Beppe Ricagno, Suzanne Scandino e Nicole Posca, è una toccante riflessione sull’uso del tempo esistenziale. «E’ stata una piacevole sorpresa. Dopo la prima selezione ho ricevuto una seconda mail dalla piattaforma FilFreeway e ho pensato subito ad un errore del sistema – scherza il regista acquese – Poi ho letto l’etichetta ‘finalist’ e ho contattato subito lo sceneggiatore Riccardo Ghezzi per renderlo partecipe, successivamente tutti gli altri collaboratori del progetto. Siamo molto entusiasti di questo cortometraggio che a distanza di tempo emoziona tanto».

Sempre in fermento la mente di Marcozzi. In cantiere un altro corto, "Il Fabbricante di Scintille" che, atteso il successo di In Tempo, verrà inviato ai Film Festival più importanti d’Italia. Bisogna però fare i conti col ‘vile denaro’. «Farò una campagna di crowfunding su Produzionidalbasso – anticipa – L’iscrizione a questi concorsi ha sempre costi non proprio abbordabili».