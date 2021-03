'Stand by me' per la Croce Rossa: acquistato un Doblò

ACQUI TERME - Sinergia benefica nel terzo settore. Il comitato Croce Rossa di Acqui Terme ha acquistato un nuovo mezzo Fiat Doblò grazie al contributo donato dall’associazione Stand by me onlus in memoria delle defunte Tellini Anna Maria e Olivero Valentina.

«Il mezzo, provvisto di sedia per disabili, sarà inserito nel nostro autoparco e sarà di grande supporto della comunità per i servizi che quotidianamente vengono richiesti sul territorio. I più sinceri ringraziamenti alla Stand by me per il prezioso contributo» hanno dichiarato i volontari di via Trucco.