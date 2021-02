Più di 2 milioni per 10 progetti, Mighetti: "Risolveremo tante criticità"

ACQUI TERME - Sono 10 i progetti che il Comune di Acqui andrà a realizzare con i fondi stanziati dai Ministeri dell'Interno e dell'Economia: 2 milioni e 375 mila euro per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Insieme alla città termale, riceveranno i finanziamenti statali altri 15 comuni dell'Acquese per un totale di quasi 8 milioni e 500 mila euro elargiti (compresi i fondi destinati ad Acqui Terme).

Le opere ammesse e finanziate sono state 2.846 e gli Enti locali beneficiari sono complessivamente 1.912. «È un risultato straordinario – afferma il vicesindaco Paolo Mighetti –. Sono risorse molto importanti che serviranno per la messa in sicurezza del territorio. Voglio prima di tutto complimentarmi con gli Uffici comunali, che sono riusciti a redigere la domanda di contributo in pochissimo tempo. Le risorse saranno utilizzate per sistemare in maniera definitiva alcune zone di Acqui Terme, danneggiate dalla violenta ondata di maltempo del 2019. In secondo luogo, voglio ringraziare il precedente Governo che è riuscito a mostrare una forte attenzione alla nostra comunità e, in generale, agli Enti Locali. Questi investimenti non saranno del tutto sufficienti a coprire gli oltre 4 milioni di danni, ma permetteranno di risolvere molte criticità ancora presenti in città. Serviranno ancora circa 500 mila euro per ripristinare interamente il territorio. La nostra speranza è che la Regione Piemonte possa dare un sostegno per questi ultimi interventi».