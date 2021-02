Illuminazione in città: "Avviato un piano di manutenzione"

ACQUI TERME - Le lamentele si sono susseguite nelle ultime settimane sui gruppi social dei cittadini acquesi. Anche a fronte di tali ripetute segnalazioni, l'amministrazione comunale ha avviato un piano di ripristino e manutenzione dell'illuminazione pubblica che recentemente ha generato diversi problemi. «Abbiamo avuto diverse riunioni – ha dichiarato a riguardo il sindaco Lucchini - con Egea e con la ditta Collino, che effettua le manutenzioni. Abbiamo individuato i punti sui quali si è intervenuto con più frequenza per capire quali sono i motivi delle ripetute interruzioni. In seguito alle copiose piogge e nevicate si è reso necessario il ripristino di alcuni pozzetti e di interruttori da sostituire. Buona parte degli interventi è già stata portata a termine. In caso di altre segnalazioni, ad ogni modo, chiedo di contattare il nostro ufficio relazioni con il Pubblico».

Previsti interventi di manutenzione anche sul parco lampioni, «alcuni di questi ormai da rivisitare sia a livello estetico che manutentivo. Interverremo a partire dal centro – ha aggiunto Lucchini - e, a lotti, sistemeremo tutti gli altri punti luce. Avvieremo anche un'implementazione degli stessi punti luce laddove necessario. Già entro questa primavera avremo un sostanziale miglioramento di tutto l'impianto luce della nostra città».