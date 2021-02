Ad Acqui più di 80 le positività: l'appello del sindaco Lucchini

ACQUI TERME - È in leggero ma costante aumento il numero delle positività tra i domiciliati nel territorio comunale di Acqui. Alla serata di ieri, sabato 6, l''unità di Crisi regionale riportava sulla mappa Covid 82 casi attualmente accertati nella città termale: una settimana fa erano meno di 70.

All'ospedale 'Monsignor Galliano' sono al momento circa una trentina i pazienti Covid, «e due acquesi sono ricoverati in gravi condizioni», fa sapere il sindaco Lorenzo Lucchini, che su Facebook, preoccupato, ha lanciato un breve appello ai suoi concittadini: «I casi in città stanno di nuovo aumentando e stanno crescendo i ricoveri in ospedale. A domicilio il numero delle persone in isolamento è aumentato oltre la soglia di attenzione. Torno a raccomandare di mantenere tutte le precauzioni fin qui messe in atto ed evitare ogni forma di assembramento».