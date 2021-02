Anche Acqui aderisce alla 'Dichiarazione di Parigi' sui gas serra

ACQUI TERME - Il Sindaco di Acqui Lorenzo Lucchini ha sottoscritto la Dichiarazione di Parigi, lanciata al termine del 'Paris Zero Carbon Forum' a dicembre 2020 dal sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, dal presidente della Repubblica francese Emmanuelle Macron e dal sindaco Eric Garcetti di Los Angeles. «Questa dichiarazione non solo ribadisce l’impegno mondiale preso a Parigi nel 2015, il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, ma rilancia l’impegno a livello globale e individuale dei sindaci verso la corsa alle "Città a zero emissioni" e la sfida per salvare il pianeta» hanno spiegato da Palazzo Levi.

I penta-stellati hanno rilevato su scala mondiale, significativi progressi di sensibilizzazione: «All’inizio dell’ottobre 2020, i Parlamentari europei hanno confermato la volontà dei ridurre del 60% delle emissioni di gas serra di qui al 2030. Al contempo, la Cina ha annunciato l’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2060. Tali progressi significativi sono stati conseguiti soprattutto grazie all’azione in prima linea delle città».

Entusiasta il sindaco Lucchini che ha rivendicato merito anche alle iniziative locali: «Le città in questi anni hanno avuto un ruolo importante per la riduzione delle emissioni di gas serra e hanno spesso adottato iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi climatici – ha dichiarato - Non dobbiamo assolutamente dimenticare che il cambiamento climatico è una minaccia per tutte le comunità. Proprio per questo motivo dobbiamo porre l’azione per il clima al centro delle nostre agende locali, con l’obiettivo di trovare iniziative volte ad accelerare le trasformazioni ecologiche. Abbiamo perciò ritenuto importante sottoscrivere la Dichiarazione di Parigi lanciare un appello rivolto a tutti i livelli per la salvaguardia del nostro pianeta».