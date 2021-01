Contagi: ancora stabilità nell'Acquese

ACQUI TERME - Permane una certa stabilità nell'Acquese per quanto riguarda il numero delle positività accertate al Covid 19. In tutto il territorio, infatti, da diversi giorni i contagi segnalati dall'Unità di crisi regionale si aggirano intorno alle 130 unità (si ricorda che dal conteggio sono esclusi i comuni sul confine ovadese, ovvero Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Predosa, Rocca Grimalda e Trisobbio).

All'ospedale 'Monsignor Galliano' alle 10 di questa mattina, sabato 16, erano 28 i pazienti ricoverati positivi al test: 5 di questi degenti nel reparto di terapia intensiva, una persona, invece, è in attesa dell'esito del tampone.

Nei comuni

Dai dati riportati sul sito della Regione sarebbero al momento una sessantina i domiciliati nel comune di Acqui positivi al test (il dato è stabile da diversi giorni). Strevi è il secondo comune del territorio con il maggior numero di casi accertati (12), seguono Bistagno (8), Gamalero (7) e Cassine (6).

Al momento sarebbero 11 i paesi "covid free": Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Grognardo, Malvicino, Merana, Morbello, Pareto, Ponzone, Prasco e Ricaldone.