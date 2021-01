Acqui piange la scomparsa del dottor Maurizio Mondavio

ACQUI TERME - Si è spento nella scorsa notte, a causa di un tumore, il dottor Maurizio Mondavio. Stimato medico, classe 1952, è arrivato da Roma in giovane età. Ha lavorato per tanti anni nell'ospedale di Acqui Terme; ottimo reumatologo. Una volta andato in pensione ha esercitato la professione privata diventando responsabile sanitario della Casa di riposo di Strevi preservando, grazie ad attenti protocolli, dal contagio del Covid. Appassionato di sport all'aria aperta e infaticabile podista, ha fondato a Strevi un gruppo di camminatori che settimanalmente si dava appuntamento per esplorare le bellezze del circondario strevese. Cordoglio e dimostrazione di stima ed affetto da parte di tanti cittadini ed autorità della Valle Bormida che si stringono intorno alla famiglia, la moglie Mariolina e i figli Marco e Andrea.