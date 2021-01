NeedYou Onlus: realizzato un pozzo in Burkina Faso

ACQUI TERME - Buone notizie dall’associazione Needyou. «Nel 2020 la Fondazione Don Orione ha avviato un progetto per la realizzazione di alcuni pozzi presso le missioni dove la situazione è più urgente in Burkina Faso – ha spiegato Adriano Assandri, presidente della onlus acquese - Don Alessio Cappelli, nostro amico e socio, ci ha chiesto aiuto e noi abbiamo teso una mano».

L’iniziativa prevedeva la costruzione di alcuni pozzi profondi scavati con la trivella che potessero garantire acqua anche nella stagione secca perché ad una profondità di circa 70/75 metri. Opere da realizzare nelle parrocchie delle Comunità orionine in modo da garantire manutenzione e controlli .

«Grazie al bando dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale 6 Alessandrino, volto alla realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture idriche nei Paesi del Terzo Mondo, siamo riusciti a dare il via alla realizzazione del primo pozzo a Banfora – informa l’intervistato - Il pozzo è stato inaugurato a metà dicembre, con grande felicità della comunità: ora le donne ed i bambini non dovranno più camminare per chilometri per poter accedere a dell'acqua pulita».