Tarip: -60% su quota fissa per gli alberghi, -40% bar e ristoranti

ACQUI TERME - Sono state 212 in totale le domande presentate, di queste 190 ritenute ammissibili per beneficiare delle agevolazioni sulla Tarip destinate alle attività commerciali di Acqui Terme. Con una determina pubblicata in questi giorni, l'amministrazione comunale ha stanziato a favore di Econet 120 mila euro per “coprire” le riduzioni previste sulla parte fissa della tassa sui rifiuti.

Per le attività interessate dalle chiusure conseguenti ai Dpcm della scorsa primavera e da quello dello scorso 3 novembre è prevista di una riduzione sulla quota fissa della tariffa del 40%, per quelle rimaste chiuse solo in primavera, invece, del 30%. Si farà eccezione per albergatori e sale cinematografiche, per i quali in ogni caso è stata stabilita una riduzione del 60%, per i proprietari di locali da ballo (75%), per l'attività termale (50%), per i ristoratori e proprietari di bar e pub (40%) e per gli studi professionali (25%).