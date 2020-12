Compagnia La Soffitta, 35 anni di teatro

ACQUI TERME - Il Coronavirus ha stoppato la cultura rendendo non accessibili al pubblico le sedi delle arti. Ma c’è chi non si arrende. «Siamo vivi ed attivi e possiamo dare una mano in questo momento così difficile – spiega Lucia Baricola, scrittrice ed attrice teatrale – Ho pensato di mettere in vendita online il mio romanzo ‘Maddalena’ e ‘Corti di autore’ scritto a quattro mani con Flavio Armeta (amico tristemente scomparso nel 2017 che sarebbe certamente d’accordo con me) e devolvere in beneficenza il ricavato».

Attesi i tempi anche un occhio al portafogli dell’acquirente: i libri sono in vendita non al costo di copertina ma un prezzo simbolico molto più basso. ‘Maddalena’ è un romanzo fantasy ambientato nel Monferrato tra Spigno e Mombaldone, mentre ‘Corti d’autore’ è la trasposizione in stampa di tutto quello che Baricola e Armeta hanno scritto in rappresentazioni itineranti dell’omonimo spettacolo teatrale. «Un lavoro durato sei anni, iniziato nel 1996, che ha animato le corti e rivalutato alcune zone della città, in particolare della Pisterna – precisa – Ci siamo inventati un format che poi ha trovato grande estimatori e che è stato ripreso negli anni successivi da alcuni colleghi».

La compagnia La Soffitta compie 35 anni. Nata ad Ovada nel 1986, è stata fondata da Marco Gastaldo ancora oggi suo attore e regista e da Jurij Ferrini, affermato attore professionista. «Trentacinque anni di attività sono un traguardo che non pensavamo di raggiungere – commenta Gastaldo - Negli anni abbiamo prodotto spettacoli teatrali organizzato rassegne, mostre, conferenze e premi letterari senza dimenticare i corsi di recitazione».

Nel 1995 la compagnia si è trasferita ad Acqui Terme dove si è aggiunta sia come attrice sia come regista Lucia Baricola.« Sono più di cento le persone che negli anni hanno frequentato i corsi per adulti e grazie al teatro nelle scuole di Lucia mille e più i ragazzi – continua - L’intenzione è di festeggiare i trentacinque anni con un nuovo allestimento teatrale. I nostri collabori ci propongono uno spettacolo sui cantautori italiani. Vedremo, pandemia permettendo. Siamo comunque aperti ai suggerimenti degli spettatori che ci seguono e sostengono».