Ricerca Fibrosi Cistica: un dono sospeso per la comunità

ACQUI TERME - Oggi prende il via l'ultima iniziativa della Fondazione sulla Ricerca Fibrosi Cistica delegazione di Acqui Terme: 'Il dono sospeso'. «A breve elencheremo i nominativi delle attività commerciali presso cui poter lasciare la propria donazione libera - informano - si può lasciare una donazione totalmente libera presso le attività commerciali che si offrono quali collettori o presso la raccolta che verrà aperta sulla nostra pagina facebook della Delegazione, oppure direttamente alla Sede tramite bonifico, pay pal o carta, con la causale "donazione dono sospeso Acqui”». La donazione sarà detraibile secondo le norme vigenti.

«Il Dono Sospeso è l'unico regalo che vale doppio perché fa del bene due volte - continuano dalla Delegazione - sostiene la ricerca e dona un nostro prodotto solidale agli anziani nelle nostre RSA e alle famiglie con bimbi in difficoltà». Un lavoro di squadra. I volontari della Protezione Civile si occuperanno della consegna del necessario. «Se qualche attività commerciale acquese la cui apertura è consentita in questo difficile periodo volesse unirsi ai collettori per raccogliere le donazioni non esiti a contattarci. Sarebbe per noi un grande aiuto - concludono gli organizzatori - È nei momenti come questi in cui si sente più forte il legame con la propria comunità»