Tari: per locali ad uso stagionale sconto del 60% su parte fissa

ACQUI TERME - Il Consiglio Comunale acquese ha emesso una delibera per predisporre una parziale modifica del regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti (Tari). Per i locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, il nuovo comma 5 prevede infatti la «riduzione del 60% della parte fissa se l'immobile è utilizzato per non più di 120 giorni nell'intero anno solare e del 30% se l’immobile è utilizzato per non più di 240 giorni».

Il Regolamento è stato modificato in relazione alle caratteristiche commerciali e turistiche della città, prevedendo un trattamento differenziato per l’utilizzo stagionale dei locali diversi dalle abitazioni alla luce dell'emergenza Covid.