Claudio Pronzato di nuovo sindaco con il 77% dei voti

RIVALTA BORMIDA - Lo scrutinio delle schede non ha lasciato dubbi: la città di Rivalta Bormida vuole ancora per un altro mandato Claudio Pronzato nella veste di sindaco. Il 77,09% dei votanti, 663 preferenze, lo ha incoronato collocandolo sullo scranno più alto della Casa Comunale. Sette i seggi conquistati dalla lista ‘Insieme per Rivalta’ contraddistinta dal campanile rivaltese.

Stesso nome ma simbolo diverso (una quercia) per la sfidante, Silvana Fornataro, che però si è fermata a soli 197 voti, il 22,91% dei voti validi, non impensierendo nemmeno un istante il primo cittadino uscente.

«Sono soddisfatto del risultato soprattutto perché vuol dire che i rivaltesi sono stati attenti a quanto fatto negli ultimi cinque anni dalla mia amministrazione – ha commentato all’esito del risultato – I cittadini hanno dato nuovamente fiducia al nostro progetto quindi è giusto continuare in questa direzione. C’è ancora tanto da fare per il nostro territorio ed il risultato di oggi rappresenta per noi uno stimolo a fare sempre di più, sempre meglio».