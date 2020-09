Castellazzo, debutto amaro: la Cbs vince 3-0

CASTELLAZZO - Debutto amaro per il Castellazzo, superato 3-0 a domicilio da una Cbs che dopo avere eliminato l'Acqui riserva identico trattamento anche un'altra compagine della provincia.

La squadra di Nobili, alle prese con due defezioni importanti nel reparto offensivo, deve ancora lavorare moltissimo, ma la punizione - specialmente nelle proporzioni - appare troppo severo. Nella prima frazione la gara è equilibrata, con occasioni per Mocerino e Bertuca sul fronte locale, cui rispondono Barrella e Messineo dalla parte opposta. A fare la differenza, però, è una prodezza di Massacesi, che direttamente su punizione disegna una traiettoria incredibile, sulla quale Ceppellini non può intervenire.

Nella ripresa, dopo pochi minuti si concretizza la svolta negativa: prima Messineo raddoppia in contropiede, poi Francesco Viscomi viene espulso per proteste dopo un rigore negato a Mocerino. Sostanzialmente si tratta della conclusione anticipata del macth, perchè il Castellazzo non ha più nè forza, nè armi per provare a rimontare. Anzi, prima del triplice fischio, c'è spazio ancora per la terza rete ospite, di nuovo con Massacesi, abile a battere Ceppellini con una conclusione dalla distanza.

"Dobbiamo accettare il verdetto - commenta il presidente del Castellazzo, Cosimo Curino - sull'esito della gara c'è ben poco da recriminare. Dobbiamo crescere tanto, in questo momento c'è differenza tra noi e la Cbs, ma ci sono stati negati tre rigori clamorosi. Di questo va tenuto conto".

Castellazzo: Ceppellini, Battista (22' st Sorano), Mocerino, C. Torre, Benabid, Cascio (15' st Labano), Bertuca (40' st Fe. Viscomi), Fr. Viscomi, Fassina (21' st B.Torre), Molina, Liguro (10' st Oberti). A disp.: Fracchia, Lajolo, Negri, Oberti. All.: Nobili