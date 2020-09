To-be together propone il doposcuola "We study"

ACQUI TERME - L’inizio dell’anno scolastico alla Scuola Primaria ToBe-Together ex Santo Spirito, oggi gestita dalla cooperativa CrescereInsieme, innova l'offerta formativa allargando la platea dei discenti a ragazzi e ragazze più grandi.

«Si tratta del progetto “We study”, che prevede un doposcuola per i ragazzi della Scuola Secondaria di 1°Grado e i corsi propedeutici di latino (per i ragazzi di 3°Secondaria di 1°Grado) e di chimica organica (per i ragazzi delle classi 4°-5° dei Licei, Istituti Tecnici e Professionali) - spiegano da via Don Bosco - Il doposcuola ha lo scopo di accogliere i ragazzi, offrendo spazi adeguati e accoglienti, e aiutarli nei compiti e nello studio, grazie a docenti qualificati che operano con passione educativa, mettendo a disposizione le loro abilità didattiche».

Il doposcuola “We Study” sarà attivo dal 30 settembre con i docenti Elisa Cavanna, Luciana Rigardo, Valeria De Martini, Raffaella Biondi, Mihaela Soare e Andrea Morbelli,

info: 379 137 1862