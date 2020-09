Parte la campagna anti-Covid per sensibilizzare i più giovani

ACQUI TERME - Parte la campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Acqui Terme sui corretti comportamenti per prevenire la diffusione del Covid-19 «un’azione rivolta alle ragazze e ai ragazzi per sensibilizzarli all’adozione di alcune semplici e importanti pratiche quotidiane» spiegano da Palazzo Levi.

La campagna darà vita ad affissioni e pubblicazioni social con uno stile fresco e colorato. Il claim chiaro ed essenziale si vedrà per le strade della città di Acqui Terme e sui canali istituzionali: “Usa la testa, cosa ti costa?”. Un messaggio per porre in evidenza tutte quelle misure precauzionali volte a prevenire il diffondersi del Covid-19, quali il corretto uso delle mascherine o il distanziamento sociale.

«Il target principale di questa campagna pubblicitaria – dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili, Alessandra Terzolo – saranno i nostri ragazzi e ragazze, che sono coloro che si muoveranno con più frequenza in questo mese dopo l’apertura delle scuole. È importante che i ragazzi più giovani siano consapevoli delle poche e semplici pratiche responsabili per evitare la diffusione del contagio e proteggere le persone più fragili con cui possono entrare in contatto».

«Con questa campagna – conclude il sindaco Lorenzo Lucchini – vogliamo invitare i nostri ragazzi ad adottare tutte le misure precauzionali per proteggere se stessi e i propri cari, soprattutto con la prossima apertura delle scuole. In questi mesi tutta la comunità si è impegnata a contrastare la pandemia, ora è necessario rispettare tre semplici comportamenti che possono aiutarci per evitare una recrudescenza del contagio: l’uso della mascherina, il distanziamento sociale e l’igiene delle mani. Tutti possiamo agire ed essere di aiuto in questo momento delicato».