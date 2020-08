Cinema a Cimaferle: c’è Jo Jo Rabbit

PONZONE - Ultimo appuntamento per il cineforum en plein air organizzato dalla Pro loco di Cimaferle in memoria di Aldo Biale. Mercoledì 26 agosto, alle ore 21, nella piazza del borgo montano verrà proiettato Jo Jo Rabbit, film del 2019 scritto e diretto da Taika Waititi. L’opera è liberamente tratta dal romanzo del 2004 ‘Il cielo in gabbia’ (Caging Skies) di Christine Leunens, già pubblicato col titolo "Come semi d'autunno". La pellicola è una commedia sul nazismo con protagonisti Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen, Sam Rockwell e Scarlett Johansson. Il film ha vinto un Premio Oscar e un Premio Bafta, entrambi per la miglior sceneggiatura non originale.

Info: 0144.78068