Cinema all'aperto con Frankenstein Junior

SPIGNO MONFERRATO - Venerdì 21 alle 21.15, in piazza IV novembre a Spigno Monferrato si terrà un altro appuntamento della rassegna ‘Cinema all’aperto’ organizzata dalla Pro loco. Sullo schermo spignese verrà proiettato un film cult, ‘Frankenstein Junior’, pellicola del 1974 diretta da Mel Brooks con Gene Wilder, Peter Boyle e Marty Feldman. Campione di incassi nel 1975, nel 2003 l’opera è stata scelta per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Nel 2000 l'Afi l'ha inserita al tredicesimo posto nella classifica delle migliori cento commedie americane di tutti i tempi. In Italia risulta essere, con 500mila copie vendute, il DVD classico di maggior successo della storia dell'home video. Ingresso gratuito. Info: 349.923100.