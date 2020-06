Consiglio straordinario: Avim e canile tra i punti da discutere

ACQUI TERME - Lunedì 29 alle 18, Palazzo Levi ospiterà un Consiglio comunale straordinario. L’assemblea, interdetta al pubblico ma trasmessa in videoconferenza, affronterà alcune importanti questioni economiche.

Si voterà la ratifica della delibera di Giunta che apporta la sesta variazione al bilancio di previsione 2020/2022, verrà esaminato il rendiconto di gestione 2019 e si parlerà del piano di risanamento stragiudiziale dell’Avim, l’ente pubblico istituito per la gestione del patrimonio immobiliare comunale oggi sul baratro del dissesto. Ultimo punto, non prettamente economico, si parlerà della convenzione per l’utilizzo del Canile sanitario e del rifugio.