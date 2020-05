Un capriolo all'asilo nido

ACQUI TERME - Stamattina la Protezione civile di Acqui Terme è stata allertata per un soccorso particolare. Nella notte un capriolo è entrato nella Scuola per l'infanzia 'L'Isola che non c'è' di via Nizza e non è più riuscito a uscire. I volontari acquesi, avvisati da alcuni residenti, hanno catturato 'lo studente a quattro zampe' e lo hanno liberato in un bosco vicino.