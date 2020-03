Bombe lungo la ferrovia. Sospesa la linea tra Alessandria e Acqui

ALESSANDRIA - Dalle 11.30 il traffico ferroviario sulla linea Alessandria-Acqui Terme è sospeso per il ritrovamento di alcuni ordigni bellici. Sul luogo l'autorità giudiziaria per le verifiche del caso. Sono in arrivo gli artificieri. Attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Alessandria e Acqui Terme.

Treni parzialmente cancellati: R 10278 Savona (9.59) - Alessandria (12.20) limitato a Acqui Terme (11.36); R 10281 Alessandria (11.40) - Savona (13.47) origine da Acqui Terme (12,17); R 10282 Savona (12.07) - Alessandria (14.20) limitato a Acqui Terme (13:36); R 10285 Alessandria (13.40) - Savona (15.47) origine da Acqui Terme (14:17).