Antithesys in jazz: al via il workshop con Massimo Grecchi

ACQUI TERME - L’organizzazione affidata all’associazione Antithesys è una garanzia di qualità. La onlus, diretta da Lazzarino e Caviglia, rappresenta uno dei punti di riferimento dell’offerta musicale cittadina e, nell’ambito delle attività concertistiche promuove anche momenti didattici come il workshop ‘Il ritmo del Jazz’ che andrà in scena sabato 23 ottobre, a partire dalle 9 nella sede di via Trieste 51. Sono quindi aperte le iscrizioni a questo momento di musica d’assieme jazz con il docente Massimo Grecchi. Info: 333.9800983