A settembre il poeta Beppe Mariano ad Acqui

ACQUI TERME - L'associazione Archicultura di Acqui Terme pensa al futuro, oltre l'emergenza coronavirus. Nei giorni scorsi ha infatti annunciato: «Il 12 e 13 settembre, il poeta piemontese Beppe Mariano sarà ad Acqui Terme per il concorso di poesia e per presentare il suo nuovo libro – hanno spiegato – Sarà una grande occasione di incontro con uno di poeti contemporanei più interessanti». Per l'edizione 2020 del Concorso Internazionale di Poesia 'Città di Acqui Terme' le iscrizioni saranno aperte fino al 18 aprile, termine entro il quale gli interessati dovranno adempiere le formalità richieste dal bando ed inviare tutto via mail all'indirizzo archicultura@gmail.com