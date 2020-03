Ad Acqui la mostra sulla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo

ACQUI TERME - Un progetto che riconosce al volontariato un ruolo fondamentale nella società contemporanea. Il terzo settore in molti servizi si sostituisce allo stato assente per negligenza o perenne assenza di risorse. E così Ambire alla Sostenibilità diventa un tavolo tecnico coordinato a livello provinciale per incentivare la nascita di associazioni e metterle in sinergia onde ottimizzarne i contributi.

I primi tre ambiti d’intervento sono Arte ed ambiente (una mostra di arte moderna sul 70esimo anniversario del Trattato Onu sui Diritti dell’Uomo), Spreco alimentare e ambiente (un concorso aperto alle scuole), Raccolta alimentare e volontariato (organizzazione periodica di una raccolta alimentare da destinare ai soggetti bisognosi). Palazzo Levi ha già comunicato la propria disponibilità ad ospitare l’esposizione del museo Ca' la Ghironda di Zola Predosa. La mostra, nel dettaglio, percorrerà la storia post bellica dell’umanità illustrando come sia cambiata nel corso degli anni la sensibilità dell’opinione pubblica internazionale nei confronti di questioni come la povertà estrema, l’istruzione, l’assistenza sanitaria, la diffusione dei diritti umani, la questione femminile, la sostenibilità dello sviluppo.