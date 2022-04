Ad Acqui 150 i positivi. Segno "meno" anche a Bistagno e Cassine

ACQUI TERME - Ad Acqui Terme continua a calare il numero dei positivi al test Covid: secondo i dati forniti dall'Unità di crisi, in questo momento sarebbero 150 i contagi accertati sul territorio comunale. Anche a Bistagno e Cassine, rispetto a qualche giorno fa, i positivi sono scesi sotto le 30 unità, segue Strevi con poco più di 20. Tra i paesi dove invece si registra un lieve aumento delle positività troviamo Cavatore, Gamalero e Ponzone, con 15 residenti positivi al test. Sopra i 10 casi Melazzo (13), Rivalta Bormida e Sezzadio (10). Castelletto d'Erro e Merana sono comuni "Covid free".

All'ospedale 'Galliano' nell'ultima settimana sono saliti a 10 i pazienti ricoverati con positività al test, di questi solo uno degente in terapia intensiva.