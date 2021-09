Da mercoledì 29 al via i lavori sulla strada per Lussito

ACQUI TERME - Da mercoledì 29 inizieranno i lavori di consolidamento della scarpata in seguito ai dissesti franosi presenti sulla strada comunale per Lussito. Almeno in un primo momento, l'interdizione al traffico sarà totale. Gli interventi, si legge nell'ordinanza comunale, "interesseranno il tratto compreso tra il km. 1+000 ed il km. 1+500 di Strada per Lussito, a monte rispetto all’intersezione con Passeggiata Montestregone". È possibile che nel corso dei lavori venga poi installato un senso unico di marcia alternato "con movieri, o impianto mobile semaforizzato o opportuna segnaletica stradale, qualora sia possibile garantire in condizioni di sicurezza il transito su almeno una corsia di marcia".