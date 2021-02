Lunedì al via i lavori in Strada Maggiora

ACQUI TERME - Lunedì 22 inizieranno i lavori per la messa in sicurezza di strada Maggiora. A causa dei fenomeni di erosione aggravati dalla violenta ondata di maltempo del novembre 2019 un tratto di strada della lunghezza di circa 50 metri è collassato per una larghezza di circa un metro e mezzo. Per consentire l'opera di ripristino la strada «sarà interdetta al traffico in quanto la tipologia e l’entità dei lavori non consentiranno la circolazione dei veicoli in condizioni di sicurezza - comunicano daglo uffici tecnici di Palazzo Levi - né la possibilità di realizzare dei bypass temporanei. La durata prevista dei lavori è di 90 giorni, tuttavia il periodo di chiusura sarà indicativamente limitato per un massimo di 30/40 giorni, salvo imprevisti»

Gli utenti che accedono alle abitazioni dopo il civico 22 della strada della Maggiora dovranno obbligatoriamente percorrere la SP 30 passando per il territorio di Strevi.