Ad Acqui sono sei i morti per Covid-19

ACQUI TERME - Finora numero e nomi dei deceduti per Covid-19 non erano stati comunicati per motivi di privacy. Palazzo Levi si era limitata a fornire i dati meno sensibili e generici. Infatti oggi nel 'Punto della situazione' sul coronavirus il sindaco Lucchini ha comunicato che «i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono cinquantasei, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. Cinque pazienti sono nel reparto di terapia intensiva, cinquantuno nei restanti reparti. Dieci pazienti sono in attesa di refertazione del tampone». Oggi, proprio pochi minuti fa, la Protezione civile ci informava che «abbiamo 120 famiglie in quarantena, 26 soggetti positivi e 6 persone decedute di cui però preferiamo, al momento, non svelare l'identità».