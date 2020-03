Anche ad Acqui parte la disinfestazione delle strade

ACQUI TERME - Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16, a partire dalle 21, ad Acqui avrà inizio la disinfestazione delle strade. «Il prodotto utilizzato - fanno sapere da Palazzo Levi - è composto da Sodio Ipoclorito al 14/15%, solubilizzato in acqua al 2% ed erogato attraverso atomizzatore». Lo scopo è quello di ottenere un'azione battericida e virucida sulle superfici sulle quali andrà a posarsi. «Tale soluzione non brucia le piante - tiene a precisare l'amministrazione acquese - non ossida i metalli, non unge, non decolora e, una volta a terra, risulta totalmente biodegradabile. Il rilascio in atmosfera, anche qualora accidentalmente una persona o un animale dovesse venire a contatto con le microparticelle disperse, non comporta rischi d'intossicazione, fatto salvo il contatto diretto con le mucose alle quali potrebbe provocare un lieve bruciore». Il Comune invita la cittadinanza a non uscire dopo le 21 e per il resto della nottata. È consigliabile, quindi, portare fuori i propri cani per i bisogni fisiologici entro e non oltre le 21.