Al 'Galliano' aumentano positivi al Covid 19: ora sono 16

ACQUI TERME - Secondo quanto riportato nell'ultimo bollettino di aggiornamento diramato dal Comune di Acqui sale a 16 il numero di pazienti ricoverati al 'Galliano' positivi al Covid 19. Fino a questa mattina se ne contavano 13. In giornata erano attesi i risultati dei tamponi ai quali si erano sottoposte sette persone.

L'amministrazione comunale «ringrazia la BNI Acqui, la SOMS, la Proloco di Cartosio e ANFASS, che hanno donato ciascuna la somma di cinquecento euro all’Associazione “Mons. Galliano” onlus per l’acquisto di dispositivi medici e di protezione, dimostrando così vicinanza e sostegno a tutti gli operatori che in questi giorni stanno lavorando strenuamente per fronteggiare questa emergenza».