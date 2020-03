Il sindaco di Alice Bel Colle contro le fake news

ALICE BEL COLLE - Serpeggiavano nelle chiacchiere da bar o nei commenti social o su Whatsapp, false notizie e allusioni di contagi locali, al punto che il sindaco di Alice Bel Colle Gianfranco Martino ha deciso di stoppare sul nascere le tanto invise ‘fake news’. «Si comunica che per quanto a mia conoscenza e degli uffici comunali, ad oggi sul territorio comunale di Alice Bel Colle, non si registrano casi di contagio di coronavirus e non corrispondono al vero le notizia che si siano verificati casi di contagio – ha pubblicato perentorio sui social network ed affisso all’albo pretorio, poi intimando – Si diffida chiunque a diffondere notizie false nei confronti di Aziende e Persone e si ricorda che diffondere false informazioni atte a turbare l’ordine pubblico è un reato: si invitano i cittadini a segnalare la loro diffusione alle forze dell’ordine e agli uffici comunali».