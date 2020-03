Allestita tenda pre-triage davanti a Villa Igea

ACQUI TERME - Da questa mattina la Protezione Civile di Acqui Terme, per misure precauzionali, ha allestito una tenda pre-triage nei pressi della casa di cura e riabilitazione Villa Igea. «Inoltre, in accordo con le strutture private - si legge nella nota pubblicata su Facebook dal sindaco acquese Lorenzo Lucchini - la Protezione Civile sta verificando tutte le disposizioni cautelative per i pazienti e il personale dei centri poli-ambulatoriali più noti del nostro territorio. Voglio ringraziare questa squadra meravigliosa che continua a lavorare con serietà ed efficienza».