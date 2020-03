Melazzo, guado sull'Erro ancora interrotto...

MELAZZO - Ci risiamo. Bastano precipitazioni un po’ più copiose e il guado sul fiume Erro a Melazzo diventa inutilizzabile. L’attraversamento sulla Sp225, realizzato per ovviare all’interdizione al traffico del ponte di ferro per lavori di ristrutturazione, era stato spazzato via dall’alluvione novembrina. Ripristinato appena tornati alla normalità, è stato già sgretolato e ricostruito tre volte. Fa sapere il sindaco Pierluigi Pagliano che il sopralluogo del tecnico competente, l’ingegnere Platania, avrebbe accertato un danneggiamento ‘relativo’ in quanto i tubi allineati, fondo dell’attraversamento, non si sarebbero mossi. «Quindi è questione di riempire con materiale idoneo la parte divelta – ha spiegato il primo melazzese – E’ già stata attivata la ditta». Unica incognita, le previsioni meteo che da domani prevedono un peggioramento delle condizioni. Comprensibile lo sdegno della popolazione locale.