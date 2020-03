In vigore nuove regole per i veicoli nel centro di Bistagno

BISTAGNO - Dopo più di sette mesi di sperimentazione, avvisi e finte multe, fatte simbolicamente a scopo informativo, nei giorni scorsi è entrato in vigore il nuovo regolamento per la circolazione nel centro di Bistagno. Polizia Locale e Carabinieri hanno già ricevuto copia dell’ordinanza e oggi nessuno potrà albergare scuse di non essere stato informato.

«Nei giorni feriali, dalle ore 06.30 alle ore 20.45 l'accesso è consentito a tutti i veicoli, con sosta non superiore ai 30 minuti mediante l'apposizione del disco orario – ha informato il sindaco Roberto Vallegra - In ogni caso l'auto non dovrà mai impedire il transito di altro veicolo. In questo modo tutti potranno tranquillamente sostare a pochi metri da un esercizio commerciale per fare la spesa o andare al bar». Dalle ore 20.45 alle ore 06.30 il transito sarà consentito ai soli residenti muniti di pass (da chiedere al Comune e da esporre sempre), il parcheggio a nessuno. Nei giorni festivi, per tutta la giornata, il transito sarà consentito solo ai residenti e non sarà consentita nemmeno la sosta.

«Le telecamere a lettura targa sono attive e potranno essere utilizzate per eventuali sanzioni – ha avvertito il primo bistagnese - non è intenzione di questa Amministrazione monetizzare facendo multe ai bistagnesi, ma semplicemente di regolare il traffico e dare più ordine al centro».