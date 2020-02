Via al Controllo di vicinato, Vallegra: «Posso coordinare prima area»

BISTAGNO - È il sindaco Roberto Vallegra a dare l’annuncio dell’avvio del progetto Controllo di Vicinato, l’iniziativa che promuove la collaborazione pubblico-privato nella gestione della sicurezza locale. «È pronto il cartello ufficiale – ha annunciato il primo bistagnese – Mi offro coordinatore (abito in quella zona) della prima area di controllo: Via Toscanini, regioni Fango, Valle Brinetta, Crosio, Gaiasco, Malivoli, Colombano, Croce e Roncogennaro».

A breve verrà istituita una chat per la circolazione delle informazioni sui movimenti sospetti. «Dovranno essere segnalate eventuali auto mai viste in zona con persone intente a fare foto alle case o altro, situazioni di pericolo stradale, situazioni di degrado in generale, eccetera – ha continuato e citando il protocollo prefettizio - Sarà sufficiente mandare un messaggio sulla chat con proprio nome e cognome, motivo della segnalazione e zona. Nessuno deve sostituirsi alle forze dell'ordine, non devono essere usate divise di ogni genere o distintivi vari. In caso di evento "più grave" (ad esempio un incidente, un furto in atto) bisogna chiamare il 112».