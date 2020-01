Con "Sport per tutti" lezioni di badminton gratuite

ACQUI TERME - Il programma “Sport di tutti” è un’iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri che mette a disposizione delle associazioni e società sportive, risorse economiche pari a 7 milioni di euro per lo svolgimento di attività sportive gratuite con l’obiettivo di abbattere le barriere economiche di accesso allo sport e promuovere corretti stili di vita.



«Ad Acqui Terme le associazioni Asd Badminton e l’asd Spazio Libero hanno aderito al progetto – ha spiegato il sindaco Lorenzo Lucchini - Entrambe permetteranno di seguire due lezioni gratis, per 20 settimane in tutto, a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni appartenerti a famiglie con condizioni economiche precarie. Sarà garantita la copertura assicurativa, un servizio navetta nei casi di difficile raggiungimento dell’impianto sportivo, un operatore di sostegno in caso di situazioni di disabilità e la fornitura di tutte le attrezzature sportive».



L’obiettivo del progetto nazionale è quello di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione. «Personalmente penso che sia un’importante iniziativa che le famiglie acquesi possono cogliere grazie l’impegno appassionato delle nostre associazioni sportive che svolgono un ruolo fondamentale nella nostra comunità veicolando i valori sociali legati allo sport» ha continuato il primo acquese.

I dettagli del progetto sono stati pubblicati sul sito del Comune di Acqui Terme. Info e candidature via mail agli indirizzi morinofabio@gmail.com o gatti.luisella60@gmail.com