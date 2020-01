Il sindaco Lucchini incontra la campionessa di karate Laura Ferrari

ACQUI TERME - Il sindaco Lorenzo Lucchini stamattina, venerdì 10, ha incontrato la campionessa di karate Laura Ferrari, concittadina del Budokai Dojo di Acqui Terme che in Danimarca ha vinto gli undicesimi Campionati Europei di Karate nella categoria Veterani, specialità di Kumite individuale. Presente all’incontro anche Salvatore Scanu, maestro del Dojo acquese.

La karateka acquese è stata già tre volte campionessa europea, a cui va aggiunto l’importante traguardo con il primo podio nella categoria Veterani nel 6° Campionato del Mondo WUKF nel 2016.

«Mi complimento per i successi raggiunti – ha dichiarato il primo cittadino - Si tratta di una vera ambasciatrice della nostra città in tutto il mondo, che attraverso la nobile arte del karate ha fatto conoscere il nome di Acqui Terme. Dietro a questi grandi risultati ci sono impegni e sacrifici che devono essere premiati. A nome della città voglio, quindi, ringraziare Laura Ferrari, il maestro Salvatore Scanu e l’intera società Asd Budokai Dojo di Acqui Terme che hanno trasmesso valori sani e importanti come la passione e l’impegno per lo sport».

A Laura Ferrari è stato consegnato il Tirolino, una moneta in argento 800% realizzata dall’orafo acquese Adriano Negrini, che rappresenta un segno di riconoscimento per i cittadini che si sono distinti per la propria personalità.