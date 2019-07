La Nord è pronta per l'Europa

Il presidente Luca Di Masi ha azzeccato le previsioni. «Entro sabato tutti i seggiolini saranno collocati al loro posto». Il presidente Urbano Cairo si era tenuto qualche ora in più di buono, fino a domani e, invece, il patron dei Grigi ha avuto ragione: lavori ultimati oggi, il Toro lunedì manderà la documentazione aggiuntiva all’Uefa e nel pomeriggio ci sarà il nulla osta da Nyon, e si potrà aprire anche la vendita in questo settore, mentre per gli altri inizierà già alle 10.

Per molti tifosi granata i prezzi (decisi dal Toro) sono troppo alti, per altrettanti l’Europa vale anche un sacrificio.

Sopra il rosso dei 1900 seggiolini campeggia, ben evidente, la scritta Gradinata Nord Alessandria e, in mezzo, lo stemma della società e la data 1912, segno di identità grigia realizzato alcune stagioni fa.