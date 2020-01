Cosa fare nel week end? Qualche suggerimento...

ACQUI TERME - Tanti e diversi gli eventi offerti dall’Acquese per il prossimo weekend. Stasera, venerdì 10, a Ponti alle 20, si terrà lo spettacolo “Dive, divini e divertissement”, opera teatrale con Daniela d’Aragona, Irene Geninatti Chiolero, Danilo Ramon Giannini, Claudio Pinti Kovacevic, Vincenzo Tremante e Maurizio Bogliolo (info: 0144 330763).

Domani, sabato 11, a partire dalle 16, presso l’Istituto Santo Spirito si terrà il tradizionale “Open day”. Genitori e pargoli potranno visitare aule e laboratori accompagnati dai docenti (0144 322102).

Dalle 19, invece, il Palazzo comunale di Strevi ospiterà, nell’ambito della rassegna “Le segrete” organizzata dall’associazione Indiependenza, l’atteso concerto de Lo Straniero, che riproporrà alcuni dei più grandi successi di Lucio Battisti per il format 'Morto dal Vivo', ideato da Beppe Puso, dove cantautori del presente rendono omaggio ad artisti del passato non più in vita. (0144 363124).

Domenica 12, alle 10, dal centro sportivo Mombarone di Acqui Terme partirà il “Cross memorial Willy Guala” una gara podistica campestre di 5,5 km sulle colline del circondario (0144 312168). Nel pomeriggio (ore 16) a Denice, presso l’oratorio San Sebastiano si terrà la cerimonia di premiazione della “Mostra di presepi artistici” impreziosita dalla partecipazione del Coro di Denice-Mombaldone e dal vescovo Luigi Testore (0144 92013).