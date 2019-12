Il Regio fa tappa ad Acqui con il Quintetto Prestige

ACQUI TERME - Lunedì 23 alle 21, nella sala consigliare del Comune, si terrà il concerto del Quintetto Prestige del Teatro Regio di Torino al secolo Federico Giarbella (flauto), Alessandro Cammilli (oboe), Luigi Picatto (clarinetto), Natalino Ricciardo (corno), Orazio Lodin (fagotto).

​«Il Quintetto Prestige è nato all’interno del progetto Regio itinerante- hanno spiegato gli organizzatori - Parti reali dell’Orchestra del Regio compongono questo ensemble di fiati che, in quanto tale, è una delle formazioni più delicate del panorama cameristico, perché le differenti caratteristiche degli strumenti rendono molto difficile creare un’uniformità timbrica e di livelli sonori».

La programmazione del Quintetto denota un interesse per il variegato mondo musicale, con percorsi che esulano dal puro repertorio classico per quintetto di fiati con ‘sconfinamenti’ nel grande repertorio sinfonico, operistico e cameristico in trascrizioni sia originali sia contemporanee.

«Suonare in un’orchestra rappresenta una costante e giornaliera sfida professionale – hanno spiegato i cinque Prestige - L’orchestra è una squadra e del lavoro comune ne risente il risultato finale. Come nelle squadre sportive non è detto sia sufficiente avere molti fuoriclasse per garantire il successo di una partita, in orchestra non è detto che sia sufficiente avere degli ottimi musicisti per garantire una bella esecuzione. È necessario che questi musicisti lavorino insieme, si conoscano, facciano amicizia, si confrontino e che le idee confluiscano su un unico risultato. E il risultato è la soddisfazione di vedere un pubblico riconoscente, che gradisca e senta la necessità di tornare ad ascoltarci oppure, in chi non c’è mai stato, far nascere la voglia di andare a Teatro».

Per il pubblico acquese musiche di Prokof’ev, Gershwin e Bernstein. Ingresso libero.