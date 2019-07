Alle 21 al Teatro Verdi c'è 'Cinemando sotto le stelle'

ACQUI TERME - Ancora un appunamento di 'Cinemando sotto le stelle', la rassegna cinematografica acquese organizzata en plein air dalla casa comunale nei diversi quartieri della città bollente. Stasera, alle 21 al teatro Verdi di piazza delle Conciliazione, ci sarà la proiezione di 'Rango' film d'animazione del 2011 diretto da Gore Verbinski, scritto da John Logan, successo di critica e botteghino nonchè vincitore di un premio Oscar.

I prossimi due appuntamenti saranno una chicca per cinefili perchè offerti in lingua originale: mercoledì 7 agosto con 'Captain America – The winter soldier' in corso Bagni presso la chiesa della Pellegrina, il 21 agosto, 'C’era una volta il West', a San Defendente (nel cortile della scuola elementare). Chiuderà la rassegna, il 28 agosto, presso il teatro Verdi, un super classico: 'Amici miei'. Info: 0144 322142