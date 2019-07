'L'Isola in Collina' fa tris con Federica Carta, Angelo Branduardi e gli Yo Yo Mundi

RICALDONE - Torna l'ormai storico appuntamento musicale della provincia di Alessandria e non solo. Da venerdì 26 a domenica 28 a Ricaldone va in scena L’Isola in collina, il festival giunto alla 25^ edizione che dal 1992 omaggia Luigi Tenco nel paese del Monferrato in cui ha vissuto prima di trasferirsi a Genova. La kermesse, che l’anno scorso aveva ospitato un recital dedicato a Luigi Tenco dell’Assemblea Teatro di Torino e un concerto per giovani del gruppo musicale The Kolors (canzoni con sensazioni forti, musica coinvolgente e luci accecanti), quest’anno torna all’antico e propone le canzoni d’autore di Federica Carta, Angelo Branduardi e degli Yo Yo Mundi.

Venerdì 26 il festival si aprirà con il Pop Corn Tour di Federica Carta, che proviene dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, e che è stata una delle rivelazioni dell’ultimo Festival di San Remo in coppia con Shade con il brano (disco d’oro) Senza farlo apposta. La Carta è molto amata dai giovanissimi per il suo carattere esuberante e per una voce che fa di lei una delle cantanti emergenti del panorama musicale italiano.

Sabato 27 la serata clou della manifestazione con il concerto di Angelo Branduardi che dopo un 2018 di straordinari sold out sia in Italia che all’estero, anche per il 2019 porta la sua musica evocativa al pubblico di mezza Europa con il Tour “The Hits” dove il “menestrello italiano” ripercorre tutta la sua travolgente e lunga carriera, attingendo alle leggende popolari e ai suoni del passato, che lo hanno reso unico sulla scena italiana e internazionale. Prima del concerto alle 18.30 un tuffo nel passato con la conferenza di Mauro La Luce (Targa “Club Tenco 2019” ed autore dei brani dei Delirium) dal titolo “Lo scenario della

rock music genovese dagli anni ’70 ed il lungo viaggio dei Delirium”. Sarà poi la volta della Moscato d’Asti Experience: un viaggio nel mondo dei profumi e degli aromi accompagnati dai somellier del Consorzio dell’Asti che consentirà di apprezzare non solo lo stile glamour delle bollicine, ma anche lo stretto legame che esse hanno con la loro zona di origine, con la storia e la cultura, che è alla base di quell’identità che contraddistingue il Moscato d’Asti e l’Asti Docg.

Domenica 28 sarà la volta del gruppo acquese Yo Yo Mundi, che a Ricaldone sono di casa (6^ esibizione) e che hanno scelto l’Isola in Collina per la loro “Festa per il 30° Anniversario – Spettacolo con Ospiti”. Auguri di cuore per la brillante carriera artistica a questo gruppo “made in Monferrato”.

Le tre serate inizieranno alle 21,30.

Alla tradizionale esibizione canora sarà abbinata la seconda edizione della “Food & Wines in collina”, manifestazione durante la quale sarà possibile gustare numerosi piatti dello “Street food” locale (farinata, arrosticini, panini con bollito, ravioli fritti, etc.) negli stand di numerosi espositori e assaggiare i famosi vini della Cantina Tre Secoli e dei produttori di Ricaldone. Nei giorni della manifestazione sarà possibile visitare il Museo dedicato a Luigi Tenco.