Al Teatro Verdi atmosfere newyorkesi con lo spettacolo di Adriana Cava

ACQUI TERME - Un tour della 'Grande Mela' denso di emozioni e atmosfere tipiche della metropoli newyorkese viste attraverso gli occhi della danza: tutto questo nel corso di “Dancing in New York”, che andrà in scena venerdì 12 alle 21 al Teatro all'aperto “G.Verdi” di Acqui Terme, previsto all'interno del cartellone di “Acqui in Palcoscenico 2019”. “Dancing in New York”, ideato da Adriana Cava ed Enzo Scudieri, rappresenta un viaggio inedito e virtuale che accompagna il pubblico per le strade della “Big Apple”, ripercorrendo luoghi divenuti mitici come Central Park, Ground Zero, The Village, permettendo così agli spettatori di gustare i luoghi simbolo di questa metropoli divenuta icona della moda, delle arti e dell'avanguardia nel mondo.

Sfrecciando sulle rotaie di una immaginaria highline (ferrovia sopraelevata) lo spettacolo attraversa la città da “Down Town” ad “Up Town” svelandone gli angoli più nascosti, le magie, le bellezze sconosciute. Un racconto fatto di corpi danzanti che si muovono sulle note delle musiche che hanno reso New York indimenticabile.

"Siamo davvero felici di partecipare a questa rassegna con il nostro spettacolo" afferma Adriana Cava, direttrice artistica della compagnia, "un regalo che vogliamo fare al pubblico acquese dando il meglio di noi stessi per far conoscere la nostra passione per la danza e...per la Grande Mela! Celebreremo così l'importante rassegna Acqui in Palcoscenico con la presenza di un grande cantante come Fabrizio Voghera, già interprete nel musical Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante e con la giovane e promettente cantante lirica Federica Marotta".

Il biglietto d'ingresso allo spettacolo costa 15 euro, ridotto a 10 euro mentre per gruppi composti da almeno 10 persone il prezzo è fissato a 6 euro.