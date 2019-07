Agli Archi Romani arriva Ben Hur: mercoledì 10 proiezione del colossal di Wyler

ACQUI TERME - Immaginate il colossal 'Ben-Hur' visto nella spettacolare cornice degli Archi Romani. Si potrà quasi toccare con mano la storia dell’Antica Roma, sotto un cielo limpido di stelle, rivivendo la magia di un film spettacolare. "Credo siano poche le città – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini – che possano godere di un film sotto le stelle come 'Ben-Hur' tra i resti di una città romana. L’offerta degli eventi estivi di Acqui Terme si completa con questa rassegna cinematografica che abbiamo voluto inserire tra luglio e agosto, per ampliare ancora di più il ventaglio delle attività che si stanno svolgendo durante l’estate. Un grande ringraziamento va a Vittorio Ratto per il lavoro svolto".

Mercoledì 10 alle 21.30 nell’incantevole cornice del parco degli Archi Romani, “Ben-Hur” il remake del colossal del 1959 vincitore di ben 11 premi Oscar e basato sul romanzo del 1880 di Lew Wallace; questo racconta l'epica vicenda di Giuda Ben-Hur, un giovane dalle nobili origini ingiustamente accusato di tradimento dal proprio fratello adottivo Messala, ufficiale dell'esercito Romano, e ridotto in schiavitù. Giuda fa ritorno alla propria terra d'origine per cercare vendetta, ma trovando invece la salvezza.

Ben-Hur è il secondo appuntamento della rassegna cinematografica, composta da otto serate all’aperto, ogni mercoledì dalle ore 21.30, dal 3 luglio fino al 28 agosto. Per maggiori informazioni consultare il sito: www.turismo.comuneacqui.it