Torna Cinemando sotto le stelle, il programma di proiezioni all’aperto tanto apprezzato dalle famiglie acquesi ed interrotte qualche anno.

Ogni mercoledì, dal 3 luglio al 28 agosto, alle ore 21.30, una località diversa del reticolato urbano si trasformerà in un cinema en plein air ospitando la proiezione di pellicole che in passato hanno riscosso successo di critica e pubblico.

«Con questa iniziativa (promossa da Vittorio Ratto) viene proposta una rassegna di livello per offrire alla cittadinanza film di richiamo per tutti i gusti, all'insegna dello svago ma soprattutto della qualità – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Lucchini - La rassegna sarà programmata in diverse aree del comune per regalare a tutti i cittadini un’offerta culturale diffusa e non più incentrata solo sul centro della città».

Si parte mercoledì 3 luglio presso il Teatro Verdi di piazza della Conciliazione con “Il viaggio di Arlo”, un divertente cartone animato Disney che narra l’amicizia tra un disonauro dai modi civili ed un umano dalla condotta ‘animale’.

La programmazione dei successivi appuntamenti, date e luoghi, su Il Piccolo in edicola.