Pulizie straordinarie: il sindaco Lucchini in prima linea

ACQUI TERME - Recita un adagio militare ‘La migliore forma di autorità è l’esempio’. Pare che il sindaco Lorenzo Lucchini abbia sposato alla lettera la saggezza del motto e, con la stessa dignità, passa dalla fascia tricolore ai guanti da giardinaggio. Nei giorni scorsi sui social network una cittadina aveva lamentato l’ennesimo abbandono di rifiuti in frazione Monterosso, una zona, tra l’altro, frequentata da turisti diretti al sito di Villa Ottolenghi. Nel weekend successivo il primo acquese è stato immortalato chino sul cumulo intento a fare pulizia. Invero sin dall’insediamento i penta-stellati hanno dimostrato particolare attenzione alla pulizia della città, non esimendosi, amministratori e volontari, a scorrerie domenicali armati di guanti e sacchi neri, volte alla pulizia di fossi e parchi. «L’appuntamento è per sabato 29 febbraio, alle ore 8, presso il Palaruggine – ha invitato Lucchini – Pulizie delle rive tra Acqui e Lussito».